Getty Images

Роджер Федерер взял в Базеле 99-й трофей

Федерер взял в Базеле 99-й трофей
Eurosport

43 мин. назад

Легенда.

В 151-м финале за карьеру Роджер Федерер обыграл румына Мариуса Копила – 7:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 36 минут. Роджер реализовал три брейк-пойнта, слегка опередив противника – тот выполнил два. Федерер совершил меньше двойных ошибок – три против четырех. Еще швейцарец превзошел Копила по проценту очков, выигранных с обеих подач (30% против 6% – с первой, 40% против 35% – со второй).

  • Призовой фонд турнира составляет 2,4 миллиона евро.
  • Федереру 37 лет, в рейтинге ATP он занимает третью строчку.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Игроки «Монреаля» в одной атаке 4 раза промазали по шайбе, но все же запихнули ее в сетку «Брюинс»

01:50
Популярные видео
Хоккеисты «Нэшвилла» забросили, порадовались и пропустили в ответ от «Эдмонтона» спустя 5 секунд
 275 просмотров11 ч
Туктамышева упала в произвольной программе, но все равно придушила соперниц на Гран-при Канады
1 342 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться