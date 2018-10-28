Роджер Федерер взял в Базеле 99-й трофей

В 151-м финале за карьеру Роджер Федерер обыграл румына Мариуса Копила – 7:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 36 минут. Роджер реализовал три брейк-пойнта, слегка опередив противника – тот выполнил два. Федерер совершил меньше двойных ошибок – три против четырех. Еще швейцарец превзошел Копила по проценту очков, выигранных с обеих подач (30% против 6% – с первой, 40% против 35% – со второй).

Призовой фонд турнира составляет 2,4 миллиона евро.

Федереру 37 лет, в рейтинге ATP он занимает третью строчку.

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