АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
Р.Беранкис VS П.Андухар
23 октября 2019 г. Начало после 11:00
St. Jakobshalle
Матч
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Онлайн - Ричардас Беранкис - Пабло Андухар
АТР Базель - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ричардас Беранкис - Пабло Андухар на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ричардас
Беранкис
Беранкис
Литва
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст29
ATP рейтинг70
Последние матчи
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Одиночный разряд
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Р.Карбаллес
✓
6
4
6
Р.Беранкис
2
6
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Р.Беранкис
4
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2
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Больше матчей
Пабло
Андухар
Андухар
Испания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)76
- Возраст33
ATP рейтинг60
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5
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