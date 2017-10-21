АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд

Р.Беранкис VS П.Андухар

23 октября 2019 г. Начало после 11:00

St. Jakobshalle
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Онлайн - Ричардас Беранкис - Пабло Андухар

АТР Базель - 23 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ричардас Беранкис - Пабло Андухар на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ричардас Беранкис
Ричардас
Беранкис
ЛитваЛитва
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
70
Последние матчи
Больше матчей
Пабло Андухар
Пабло
Андухар
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
60
Последние матчи
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