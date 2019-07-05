АТР Базель
Одиночный разряд | Второй раунд
Р.Гаске VS Р.Баутиста
24 октября 2019 г. Начало после 11:00
St. Jakobshalle
Матч
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Онлайн - Ришар Гаске - Роберто Баутиста
АТР Базель - 24 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ришар Гаске - Роберто Баутиста на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ришар
Гаске
Гаске
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст33
ATP рейтинг64
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Лондеро
1
64
Р.Гаске
✓
6
77
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Квон
✓
1
6
6
Р.Гаске
6
3
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
6
6
Р.Гаске
2
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тим
✓
6
6
Р.Гаске
4
1
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пэр
✓
3
6
6
Р.Гаске
6
3
4
Больше матчей
Роберто
Баутиста
Баутиста
Испания
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст31
ATP рейтинг10
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Копил
4
5
Р.Баутиста
✓
6
7
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Баутиста
65
4
М.Берреттини
✓
77
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Баутиста
✓
6
7
Р.Опелка
4
5
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Баутиста
62
1
A
С.Куэрри
✓
77
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Де Минаур
✓
6
6
Р.Баутиста
2
2
Больше матчей
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