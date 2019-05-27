Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - Миомир Кечманович

АТР Базель - 21 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - Миомир Кечманович на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.