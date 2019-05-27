АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд

Я.Штруфф VS М.Кечманович

21 октября 2019 г. Начало после 19:00

Court 1
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Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - Миомир Кечманович

АТР Базель - 21 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - Миомир Кечманович на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард
Штруфф
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
41
Последние матчи
Больше матчей
Миомир Кечманович
Миомир
Кечманович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
49
Последние матчи
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