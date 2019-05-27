АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
Я.Штруфф VS М.Кечманович
21 октября 2019 г. Начало после 19:00
Court 1
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Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - Миомир Кечманович
АТР Базель - 21 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - Миомир Кечманович на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ян-Леннард
Штруфф
Штруфф
Германия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)87
- Возраст29
ATP рейтинг41
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Тиафо
✓
6
6
Я.Штруфф
3
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Миомир
Кечманович
Кечманович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)75
- Возраст20
ATP рейтинг49
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
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