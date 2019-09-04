АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Куэвас VS С.Вавринка

23 октября 2019 г. Начало после 11:00

St. Jakobshalle
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Онлайн - Пабло Куэвас - Стэн Вавринка

АТР Базель - 23 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Куэвас - Стэн Вавринка на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Пабло Куэвас
Пабло
Куэвас
УругвайУругвай
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
45
Последние матчи
Больше матчей
Стэн Вавринка
Стэн
Вавринка
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
17
Последние матчи
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