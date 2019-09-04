АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Куэвас VS С.Вавринка
23 октября 2019 г. Начало после 11:00
St. Jakobshalle
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Пабло Куэвас - Стэн Вавринка
АТР Базель - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Куэвас - Стэн Вавринка на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Куэвас
Куэвас
Уругвай
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг45
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Куэвас
4
3
Э.Маррей
✓
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
✓
6
6
У.Дельен
4
3
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
1
4
К.Гарин
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Хачанов
✓
6
79
П.Куэвас
2
67
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Куэвас
77
4
6
4
1
К.Майхрзак
✓
63
6
2
6
6
Больше матчей
Стэн
Вавринка
Вавринка
Швейцария
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)81
- Возраст34
ATP рейтинг17
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Финал
С.Вавринка
6
4
4
Э.Маррей
✓
3
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Полуфинал
Я.Синнер
3
2
С.Вавринка
✓
6
6
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Вавринка
✓
6
66
6
Ж.Симон
3
78
2
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Вавринка
✓
64
6
77
Ф.Лoпес
77
4
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Вавринка
66
3
6
1
Д.Медведев
✓
78
6
3
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое