АТР Базель
Одиночный разряд | Полуфинал
Р.Федерер VS ...
26 октября 2019 г. Начало после 11:00
St. Jakobshalle
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Онлайн - Роджер Федерер - ...
АТР Базель - 26 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 26 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Роджер
Федерер
Федерер
Швейцария
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст38
ATP рейтинг3
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Федерер
✓
С.Вавринка
A
АТР Базель
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер
✓
6
6
Р.Албот
0
3
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Федерер
✓
6
6
П.Гожовчик
2
1
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Зверев
✓
6
67
6
Р.Федерер
3
79
3
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Гоффен
67
4
Р.Федерер
✓
79
6
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