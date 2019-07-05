Онлайн - Мариус Копил - Роберто Баутиста

АТР Базель - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мариус Копил - Роберто Баутиста на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.