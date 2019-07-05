АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Копил VS Р.Баутиста
22 октября 2019 г. Начало после 19:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Мариус Копил - Роберто Баутиста
АТР Базель - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мариус Копил - Роберто Баутиста на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мариус
Копил
Копил
Румыния
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)86
- Возраст29
ATP рейтинг82
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Маррей
✓
6
67
6
М.Копил
3
79
4
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Копил
✓
6
5
79
Д.Шварцман
4
7
67
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Дельбонис
4
63
М.Копил
✓
6
77
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Копил
3
4
Ж.Симон
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
✓
6
6
6
М.Копил
3
2
2
Больше матчей
Роберто
Баутиста
Баутиста
Испания
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст31
ATP рейтинг10
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Баутиста
65
4
М.Берреттини
✓
77
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Баутиста
✓
6
7
Р.Опелка
4
5
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Баутиста
62
1
A
С.Куэрри
✓
77
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Де Минаур
✓
6
6
Р.Баутиста
2
2
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Сеппи
2
2
Р.Баутиста
✓
6
6
Больше матчей
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