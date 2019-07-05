АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд

М.Копил VS Р.Баутиста

22 октября 2019 г. Начало после 19:00

Center Court
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Онлайн - Мариус Копил - Роберто Баутиста

АТР Базель - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мариус Копил - Роберто Баутиста на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мариус Копил
Мариус
Копил
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    86
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
82
Последние матчи
Больше матчей
Роберто Баутиста
Роберто
Баутиста
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
10
Последние матчи
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