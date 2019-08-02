АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд

Ф.Тиафо VS Д.Эванс

23 октября 2019 г. Начало после 11:00

St. Jakobshalle
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Онлайн - Френсис Тиафо - Даниэль Эванс

АТР Базель - 23 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Френсис Тиафо - Даниэль Эванс на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Френсис Тиафо
Френсис
Тиафо
СШАСША
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
48
Последние матчи
Больше матчей
Даниэль Эванс
Даниэль
Эванс
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
43
Последние матчи
Больше матчей

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