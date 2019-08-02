АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Тиафо VS Д.Эванс
23 октября 2019 г. Начало после 11:00
St. Jakobshalle
Матч
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Онлайн - Френсис Тиафо - Даниэль Эванс
АТР Базель - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Френсис Тиафо - Даниэль Эванс на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Френсис
Тиафо
Тиафо
США
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)77
- Возраст21
ATP рейтинг48
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
Я.Синнер
✓
6
3
6
Ф.Тиафо
4
6
3
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Тиафо
✓
6
6
Я.Штруфф
3
4
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Ф.Тиафо
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79
6
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67
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6
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Первый раунд
Ф.Тиафо
3
2
А.Зверев
✓
6
6
Больше матчей
Даниэль
Эванс
Эванс
Великобритания
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)75
- Возраст29
ATP рейтинг43
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
5
6
3
Ф.Крайинович
✓
7
2
6
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Эванс
✓
6
1
6
Б.Томич
4
6
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
✓
77
7
Д.Эванс
63
5
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Эванс
✓
6
6
Ч.Ли
3
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
5
5
Г.Димитров
✓
7
7
Больше матчей
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