АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Де Минаур VS У.Дельен
21 октября 2019 г. Начало после 19:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Алекс Де Минаур - Уго Дельен
АТР Базель - 21 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алекс Де Минаур - Уго Дельен на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алекс
Де Минаур
Де Минаур
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст20
ATP рейтинг26
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур
61
4
Д.Изнер
✓
77
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур
3
78
68
Л.Харрис
✓
6
66
710
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Финал
А.Маннарино
64
4
А.Де Минаур
✓
77
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Де Минаур
✓
6
6
Р.Баутиста
2
2
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Де Минаур
✓
6
4
6
Б.Чорич
2
6
4
Больше матчей
Уго
Дельен
Дельен
Боливия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)75
- Возраст26
ATP рейтинг79
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
✓
6
6
У.Дельен
4
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
У.Дельен
3
5
7
3
Д.Медведев
✓
6
7
5
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Квон
3
4
6
3
A
У.Дельен
✓
6
6
2
2
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Карбаллес
✓
3
6
6
У.Дельен
6
3
2
ATP Гамбург
Одиночный разряд
Первый раунд
У.Дельен
4
3
Н.Басилашвили
✓
6
6
Больше матчей
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