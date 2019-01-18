АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Де Минаур VS У.Дельен

21 октября 2019 г. Начало после 19:00

Court 1
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Онлайн - Алекс Де Минаур - Уго Дельен

АТР Базель - 21 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алекс Де Минаур - Уго Дельен на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Алекс Де Минаур
Алекс
Де Минаур
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
26
Последние матчи
Больше матчей
Уго Дельен
Уго
Дельен
БоливияБоливия
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
79
Последние матчи
Больше матчей

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