АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
Р.Албот VS Д.Лайович
22 октября 2019 г. Начало после 13:00
Court 1
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Онлайн - Раду Албот - Душан Лайович
АТР Базель - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Раду Албот - Душан Лайович на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Раду
Албот
Албот
Молдавия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)69
- Возраст29
ATP рейтинг49
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Лайович
Лайович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)78
- Возраст29
ATP рейтинг33
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