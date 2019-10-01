АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Попырин VS Ф.Фоньини

22 октября 2019 г. Начало после 15:00

Center Court
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Онлайн - Алексей Попырин - Фабио Фоньини

АТР Базель - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алексей Попырин - Фабио Фоньини на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Алексей Попырин
Алексей
Попырин
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
88
Последние матчи
Больше матчей
Фабио Фоньини
Фабио
Фоньини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
12
Последние матчи
Больше матчей

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