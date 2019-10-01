АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Попырин VS Ф.Фоньини
22 октября 2019 г. Начало после 15:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Алексей Попырин - Фабио Фоньини
АТР Базель - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алексей Попырин - Фабио Фоньини на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алексей
Попырин
Попырин
Австралия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
ATP рейтинг88
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Фабио
Фоньини
Фоньини
Италия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)74
- Возраст32
ATP рейтинг12
Последние матчи
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Одиночный разряд
Второй раунд
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