АТР Базель
Одиночный разряд | Второй раунд
Ф.Фоньини VS ...
24 октября 2019 г. Начало после 11:00
St. Jakobshalle
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Онлайн - Фабио Фоньини - ...
АТР Базель - 24 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фабио Фоньини - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фабио
Фоньини
Фоньини
Италия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)74
- Возраст32
ATP рейтинг12
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Попырин
2
4
Ф.Фоньини
✓
6
6
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Фоньини
1
1
Я.Типсаревич
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Медведев
✓
6
77
Ф.Фоньини
3
64
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Фоньини
✓
6
7
К.Хачанов
3
5
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Фоньини
✓
77
2
77
Э.Маррей
64
6
62
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