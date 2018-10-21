АТР Базель
Одиночный разряд | Второй раунд
Р.Опелка VS ...
24 октября 2019 г. Начало после 11:00
St. Jakobshalle
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Онлайн - Райлли Опелка - ...
АТР Базель - 24 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Райлли Опелка - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Райлли
Опелка
Опелка
США
- Рост (м)2.11
- Вес (кг)100
- Возраст22
ATP рейтинг37
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
65
610
Р.Опелка
✓
77
712
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Травалья
✓
7
4
6
Р.Опелка
5
6
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Баутиста
✓
6
7
Р.Опелка
4
5
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Опелка
✓
6
6
Д.Лайович
3
4
ATP Токио
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Опелка
3
64
Д.Миллман
✓
6
77
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