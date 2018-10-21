АТР Базель
Одиночный разряд | Второй раунд

Р.Опелка VS ...

24 октября 2019 г. Начало после 11:00

St. Jakobshalle
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Онлайн - Райлли Опелка - ...

АТР Базель - 24 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Райлли Опелка - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 24 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Райлли Опелка
Райлли
Опелка
СШАСША
  • Рост (м)
    2.11
  • Вес (кг)
    100
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
37
Последние матчи
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