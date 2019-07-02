АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
Х.Лондеро VS Р.Гаске
22 октября 2019 г. Начало после 13:00
Court 1
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Хуан Лондеро - Ришар Гаске
АТР Базель - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хуан Лондеро - Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хуан
Лондеро
Лондеро
Аргентина
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст26
ATP рейтинг52
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Росол
✓
64
79
6
Х.Лондеро
77
67
3
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Маррей
✓
2
6
6
Х.Лондеро
6
2
3
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Томпсон
✓
6
3
6
Х.Лондеро
3
6
3
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
✓
6
4
6
Х.Лондеро
2
6
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Джокович
✓
6
77
6
Х.Лондеро
4
63
1
Больше матчей
Ришар
Гаске
Гаске
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст33
ATP рейтинг64
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Квон
✓
1
6
6
Р.Гаске
6
3
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
6
6
Р.Гаске
2
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тим
✓
6
6
Р.Гаске
4
1
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пэр
✓
3
6
6
Р.Гаске
6
3
4
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гранольерс
6
65
4
Р.Гаске
✓
4
77
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
07/10/2019
Лондеро сокрушил Маррея в первом сете, но дальше на корте правил сэр Энди (видео)
ATP Masters Шанхай
Видео
29/08/2019
Джокович летел с брейком в первом сете, с двумя – во втором, вызывал физио, но справился с Лондеро
US Open