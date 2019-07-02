АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд

Х.Лондеро VS Р.Гаске

22 октября 2019 г. Начало после 13:00

Court 1
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Онлайн - Хуан Лондеро - Ришар Гаске

АТР Базель - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хуан Лондеро - Ришар Гаске на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Хуан Лондеро
Хуан
Лондеро
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
52
Последние матчи
Больше матчей
Ришар Гаске
Ришар
Гаске
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
64
Последние матчи
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