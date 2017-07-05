АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Гарин VS Р.Опелка

22 октября 2019 г. Начало после 13:00

Court 1
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Онлайн - Кристиан Гарин - Райлли Опелка

АТР Базель - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристиан Гарин - Райлли Опелка на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристиан Гарин
Кристиан
Гарин
ЧилиЧили
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
38
Последние матчи
Больше матчей
Райлли Опелка
Райлли
Опелка
СШАСША
  • Рост (м)
    2.11
  • Вес (кг)
    100
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
37
Последние матчи
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