АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Гарин VS Р.Опелка
22 октября 2019 г. Начало после 13:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Кристиан Гарин - Райлли Опелка
АТР Базель - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристиан Гарин - Райлли Опелка на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристиан
Гарин
Гарин
Чили
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг38
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
6
62
64
А.Сеппи
✓
3
77
77
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарин
3
3
М.Берреттини
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Куэвас
1
4
К.Гарин
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
65
0
A
К.Норри
✓
77
1
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
✓
7
6
К.Гарин
5
2
Больше матчей
Райлли
Опелка
Опелка
США
- Рост (м)2.11
- Вес (кг)100
- Возраст22
ATP рейтинг37
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Травалья
✓
7
4
6
Р.Опелка
5
6
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Баутиста
✓
6
7
Р.Опелка
4
5
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Опелка
✓
6
6
Д.Лайович
3
4
ATP Токио
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Опелка
3
64
Д.Миллман
✓
6
77
ATP Токио
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Опелка
✓
6
6
Я.Утияма
3
3
Больше матчей
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