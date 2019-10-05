АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Гоффен VS М.Чилич
23 октября 2019 г. Начало после 11:00
St. Jakobshalle
Матч
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Онлайн - Давид Гоффен - Марин Чилич
АТР Базель - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Давид Гоффен - Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Давид
Гоффен
Гоффен
Бельгия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)68
- Возраст28
ATP рейтинг13
Последние матчи
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Одиночный разряд
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Ю.Умбер
✓
6
6
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3
1
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67
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6
6
Д.Гоффен
3
4
Больше матчей
Марин
Чилич
Чилич
Хорватия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)89
- Возраст31
ATP рейтинг23
Последние матчи
АТР Москва
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Рублев
✓
7
6
М.Чилич
5
4
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1/4 финала
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✓
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М.Чилич
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Первый раунд
А.Рамос
✓
6
6
М.Чилич
4
4
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Чон
✓
6
3
6
М.Чилич
4
6
1
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