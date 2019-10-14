АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Циципас VS А.Рамос

22 октября 2019 г. Начало после 19:00

Center Court
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Онлайн - Стефанос Циципас - Альберт Рамос

АТР Базель - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефанос Циципас - Альберт Рамос на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Стефанос Циципас
Стефанос
Циципас
ГрецияГреция
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
7
Последние матчи
Больше матчей
Альберт Рамос
Альберт
Рамос
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
42
Последние матчи
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