Онлайн - Стефанос Циципас - Альберт Рамос

АТР Базель - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефанос Циципас - Альберт Рамос на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.