АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Циципас VS А.Рамос
22 октября 2019 г. Начало после 19:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Стефанос Циципас - Альберт Рамос
АТР Базель - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефанос Циципас - Альберт Рамос на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стефанос
Циципас
Циципас
Греция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)83
- Возраст21
ATP рейтинг7
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Циципас
65
5
Д.Медведев
✓
77
7
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Джокович
6
5
3
С.Циципас
✓
3
7
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Хуркач
5
6
65
С.Циципас
✓
7
3
77
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Оже-Альяссим
63
63
С.Циципас
✓
77
77
ATP Пекин
Одиночный разряд
Финал
Д.Тим
✓
3
6
6
С.Циципас
6
4
1
Больше матчей
Альберт
Рамос
Рамос
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст31
ATP рейтинг42
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рамос
2
65
Р.Федерер
✓
6
77
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Рамос
✓
6
6
М.Чилич
4
4
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
6
6
А.Рамос
3
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Маннарино
✓
6
4
6
А.Рамос
0
6
1
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Монфис
5
4
А.Рамос
✓
7
6
Больше матчей
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