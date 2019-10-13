АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
Т.Фритц VS А.Зверев
22 октября 2019 г. Начало после 17:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Тэйлор Фритц - Александр Зверев
АТР Базель - 22 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тэйлор Фритц - Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Тэйлор
Фритц
Фритц
США
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст21
ATP рейтинг31
Последние матчи
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✓
7
6
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5
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7
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Александр
Зверев
Зверев
Германия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)86
- Возраст22
ATP рейтинг6
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
✓
6
6
А.Зверев
4
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Одиночный разряд
Полуфинал
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3
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А.Зверев
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Одиночный разряд
1/4 финала
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6
67
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79
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Одиночный разряд
3-й раунд
А.Зверев
✓
6
77
А.Рублев
0
64
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
✓
715
77
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