Онлайн - Тэйлор Фритц - Александр Зверев

АТР Базель - 22 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тэйлор Фритц - Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 22 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.