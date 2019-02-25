АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
Л.Дьере VS Ф.Крайинович
23 октября 2019 г. Начало после 11:00
St. Jakobshalle
Матч
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Онлайн - Ласло Дьере - Филип Крайинович
АТР Базель - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ласло Дьере - Филип Крайинович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ласло
Дьере
Дьере
Сербия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)80
- Возраст24
ATP рейтинг39
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Дьере
2
1
5
М.Кечманович
✓
6
6
7
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Первый раунд
Л.Дьере
62
3
Д.Шварцман
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77
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К.Гарин
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6
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ATP Гамбург
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Дьере
3
3
Ф.Крайинович
✓
6
6
ATP Умаг
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Балаж
✓
6
6
Л.Дьере
2
4
Больше матчей
Филип
Крайинович
Крайинович
Сербия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст27
ATP рейтинг46
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Финал
Д.Шаповалов
✓
6
6
Ф.Крайинович
4
4
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Полуфинал
Ф.Крайинович
✓
4
6
6
П.Каррено
6
3
3
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Крайинович
✓
6
6
Й.Нисиока
3
4
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
5
6
3
Ф.Крайинович
✓
7
2
6
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Крайинович
✓
6
7
К.Рууд
3
5
Больше матчей
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