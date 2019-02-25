АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд

Л.Дьере VS Ф.Крайинович

23 октября 2019 г. Начало после 11:00

St. Jakobshalle
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Онлайн - Ласло Дьере - Филип Крайинович

АТР Базель - 23 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ласло Дьере - Филип Крайинович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ласло Дьере
Ласло
Дьере
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
39
Последние матчи
Больше матчей
Филип Крайинович
Филип
Крайинович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
46
Последние матчи
Больше матчей

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