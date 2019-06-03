АТР Базель
Одиночный разряд | Второй раунд

Г.Лааксонен VS Я.Штруфф

23 октября 2019 г. Начало после 20:30

Court 1
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Онлайн - Генри Лааксонен - Ян-Леннард Штруфф

АТР Базель - 23 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Генри Лааксонен - Ян-Леннард Штруфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:30 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Генри Лааксонен
Генри
Лааксонен
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
105
Последние матчи
Больше матчей
Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард
Штруфф
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
41
Последние матчи
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