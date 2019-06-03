Онлайн - Генри Лааксонен - Ян-Леннард Штруфф

АТР Базель - 23 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Генри Лааксонен - Ян-Леннард Штруфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:30 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.