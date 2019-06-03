АТР Базель
Одиночный разряд | Второй раунд
Г.Лааксонен VS Я.Штруфф
23 октября 2019 г. Начало после 20:30
Court 1
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Онлайн - Генри Лааксонен - Ян-Леннард Штруфф
АТР Базель - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Генри Лааксонен - Ян-Леннард Штруфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:30 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Генри
Лааксонен
Лааксонен
Швейцария
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)78
- Возраст27
ATP рейтинг105
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Пэр
3
5
Г.Лааксонен
✓
6
7
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Второй раунд
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4
62
2
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6
77
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77
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64
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Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Лааксонен
0
3
А.Рамос
✓
6
6
Больше матчей
Ян-Леннард
Штруфф
Штруфф
Германия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)87
- Возраст29
ATP рейтинг41
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
✓
6
6
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4
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