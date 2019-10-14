АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
Р.Федерер VS П.Гожовчик
21 октября 2019 г. Начало после 19:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Роджер Федерер - Петер Гожовчик
АТР Базель - 21 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - Петер Гожовчик на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Роджер
Федерер
Федерер
Швейцария
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст38
ATP рейтинг3
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Зверев
✓
6
67
6
Р.Федерер
3
79
3
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Гоффен
67
4
Р.Федерер
✓
79
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рамос
2
65
Р.Федерер
✓
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Федерер
6
4
6
4
2
Г.Димитров
✓
3
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Р.Федерер
✓
6
6
6
Д.Гоффен
2
2
0
Больше матчей
Петер
Гожовчик
Гожовчик
Германия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)83
- Возраст30
ATP рейтинг111
Последние матчи
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья
✓
5
6
77
П.Гожовчик
7
4
62
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гожовчик
1
4
К.Норри
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гожовчик
5
4
Ф.Крайинович
✓
7
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Чорич
✓
2
6
77
П.Гожовчик
6
1
62
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Медведев
✓
6
6
П.Гожовчик
2
2
Больше матчей
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