АТР Базель
Одиночный разряд | Второй раунд
Р.Федерер VS Р.Албот
23 октября 2019 г. Начало после 19:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Роджер Федерер - Раду Албот
АТР Базель - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - Раду Албот на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Роджер
Федерер
Федерер
Швейцария
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст38
ATP рейтинг3
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Федерер
✓
6
6
П.Гожовчик
2
1
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Зверев
✓
6
67
6
Р.Федерер
3
79
3
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Гоффен
67
4
Р.Федерер
✓
79
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рамос
2
65
Р.Федерер
✓
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Федерер
6
4
6
4
2
Г.Димитров
✓
3
6
3
6
6
Больше матчей
Раду
Албот
Албот
Молдавия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)69
- Возраст29
ATP рейтинг49
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот
✓
2
6
6
Д.Лайович
6
3
4
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот
6
4
1
Й.Нисиока
✓
3
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
4
6
6
Р.Албот
6
1
3
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Албот
77
3
4
Я.Утияма
✓
62
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот
✓
6
7
Ф.Крайинович
3
5
Больше матчей
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