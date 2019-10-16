Онлайн - Роджер Федерер - Раду Албот

АТР Базель - 23 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - Раду Албот на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.