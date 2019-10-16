АТР Базель
Одиночный разряд | Второй раунд

Р.Федерер VS Р.Албот

23 октября 2019 г. Начало после 19:00

Center Court
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Онлайн - Роджер Федерер - Раду Албот

АТР Базель - 23 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - Раду Албот на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Роджер Федерер
Роджер
Федерер
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    38
ATP рейтинг
3
Последние матчи
Больше матчей
Раду Албот
Раду
Албот
МолдавияМолдавия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
49
Последние матчи
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