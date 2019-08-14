АТР Базель
Одиночный разряд | Первый раунд
Б.Пэр VS Г.Лааксонен
21 октября 2019 г. Начало после 20:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Бенуа Пэр - Генри Лааксонен
АТР Базель - 21 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бенуа Пэр - Генри Лааксонен на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:30 21 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Бенуа
Пэр
Пэр
Франция
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст30
ATP рейтинг23
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Басилашвили
✓
6
1
6
Б.Пэр
4
6
1
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато
2
5
Б.Пэр
✓
6
7
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Утияма
✓
6
6
Б.Пэр
2
2
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пэр
3
6
3
П.Каррено
✓
6
3
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Бедене
✓
4
6
6
Б.Пэр
6
1
2
Больше матчей
Генри
Лааксонен
Лааксонен
Швейцария
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)78
- Возраст27
ATP рейтинг103
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Лааксонен
4
62
2
Д.Шаповалов
✓
6
77
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Лааксонен
✓
77
78
2
3
77
М.Чеккинато
63
66
6
6
62
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ли
✓
77
6
Г.Лааксонен
64
1
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Лааксонен
0
3
А.Рамос
✓
6
6
ATP Бастад
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Лааксонен
61
5
Н.Ярри
✓
77
7
Больше матчей
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24/08/2019
Безумие в полуфинале Уинстон-Сэйлема: Пэр проиграл Джонсону сет 1:6, а потом не отдал ни гейма
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