АТР Базель
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Де Минаур VS Т.Фритц
23 октября 2019 г. Начало после 19:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Алекс Де Минаур - Тэйлор Фритц
АТР Базель - 23 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алекс Де Минаур - Тэйлор Фритц на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 23 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алекс
Де Минаур
Де Минаур
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст20
ATP рейтинг28
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур
✓
6
7
У.Дельен
1
5
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61
4
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77
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77
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ATP Чжухай
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Де Минаур
✓
6
6
Р.Баутиста
2
2
Больше матчей
Тэйлор
Фритц
Фритц
США
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст21
ATP рейтинг31
Последние матчи
АТР Базель
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
✓
79
6
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67
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77
65
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ATP Токио
Одиночный разряд
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Т.Фритц
3
4
Р.Опелка
✓
6
6
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