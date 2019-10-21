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Федерер провел 1500-й матч в ATP-туре

Федерер провел 1500-й матч в ATP-туре
Eurosport

1 час назад

Потрясающее достижение легенды.

Третья ракетка мира Роджер Федерер провел 1500-й матч в ATP-туре.

38-летний швейцарец сыграл в первом круге турнира в Базеле против немца Петера Гожовчика и разгромил его со счетом 6:2, 6:1. Роджер – действующий чемпион домашнего турнира.

Видео - 1500-й матч Федерера, в котором Маэстро восхитил игрой Гожовчика

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  • Федерер выиграл 20 титулов «Большого шлема» – это рекордный показатель в туре.
  • Роджер выиграл 102 титула в одиночном разряде. Больше только у Джимми Коннорса (109).
  • В чемпионской гонке он идет на четвертом месте, уступая Джоковичу, Надалю и Медведеву.

Федерер: «У меня достаточно сил, чтобы играть и после 2020 года»

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