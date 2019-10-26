Швейцарец Роджер Федерер победил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале домашнего турнира в Базеле – 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. У Роджера 6 подач навылет, 2 брейка и 2 двойные ошибки против 4 эйсов и 3 двойных у Стефаноса. Швейцарец повел в личном противостоянии – 2-1.

Федерер сыграет в финале турнира в Базеле в 15-й раз – это рекорд для тенниса вне зависимости от пола. Роджер выиграл домашние соревнования 9 раз, включая два последних розыгрыша, 5 финалов он проиграл.

В финале Федереру будет противостоять Алекс де Минаур.

В 2019 году Роджер уже завоевал три титула.

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