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Федерер выиграл 103-й титул в карьере
Маэстро все ближе к рекорду.
Роджер Федерер стал победителем домашнего турнира в Базеле. В финале швейцарец разгромил 20-летнего Алекса де Минаура из Австралии со счетом 6:2, 6:2.
Матч продолжался 1 час 8 минут. 38-летний ветеран всухую превзошел юношу по подачам навылет (4-0) и брейкам (4-0), а заодно уступил по двойным (0-1). Это первая личная встреча Роджера и Алекса.
Федерер выиграл турнир в Базеле в 10-й раз. А еще он завоевал 103-й титул в карьере и приблизился к рекордсмену Джимми Коннорсу (109).
- Победа принесла Федереру 430 тысяч долларов призовых и 500 очков в зачет мирового рейтинга.
- Роджер не исключил, что пропустит последний в сезоне «Мастерс» (Париж).
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