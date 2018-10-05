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Хуан Мартин Дель Потро - Филипп Краинович

ATP Пекин - 5 октября 2018

Это Теннис, и это Пекин! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Филип Крайинович на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 5 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Хуан Мартин Дель Потро и Филип Крайинович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.