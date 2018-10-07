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Басилашвили обыграл Хуана Мартина дель Потро и стал чемпионом Пекина

Басилашвили обыграл Дель Потро и стал чемпионом Пекина
Eurosport

1 час назад

Второй титул в карьере грузина.

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили впервые в карьере победил соперника из топ-5. В финале турнира в Пекине им был повержен четвертая ракетка мира Хуан Мартин дель Потро – 6:4, 6:4.

За 1 час 39 минут Басилашвили 3 раза подал навылет и реализовал 2 брейк-пойнта при 5 двойных ошибках. Дель Потро ответил 11 эйсами, избежал двойных, но и не взял ни одной чужой подачи.

Счет в личном противостоянии сравнялся – 1-1.

  • Басилашвили завоевал второй титул в карьере. В июле он выиграл турнир в Гамбурге, обыграв другого аргентинца – Леонардо Майера.
  • Победа принесла 26-летнему Николозу 500 рейтинговых очков и 733,3 тыс долларов призовых.

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