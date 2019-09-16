ATP Пекин
Одиночный разряд | 1/4 финала

К.Хачанов VS Ф.Фоньини

4 октября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Карен Хачанов - Фабио Фоньини

ATP Пекин - 04 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Карен Хачанов - Фабио Фоньини на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 04 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Карен Хачанов
Карен
Хачанов
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    88
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
9
Последние матчи
Больше матчей
Фабио Фоньини
Фабио
Фоньини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
12
Последние матчи
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