ATP Пекин
Одиночный разряд | 1/4 финала
К.Хачанов VS Ф.Фоньини
4 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Карен Хачанов - Фабио Фоньини
ATP Пекин - 04 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Карен Хачанов - Фабио Фоньини на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 04 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Карен
Хачанов
Хачанов
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)88
- Возраст23
ATP рейтинг9
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Хачанов
✓
77
77
Ж.Шарди
6
65
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Хачанов
✓
6
79
П.Куэвас
2
67
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
✓
77
6
К.Хачанов
62
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
✓
4
7
7
4
6
К.Хачанов
6
5
5
6
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Л.Пуй
✓
63
6
6
К.Хачанов
77
4
2
Больше матчей
Фабио
Фоньини
Фоньини
Италия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)74
- Возраст32
ATP рейтинг12
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев
3
4
Ф.Фоньини
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
4
6
66
Ф.Фоньини
✓
6
4
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Фоньини
3
4
78
3
Р.Опелка
✓
6
6
66
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Надаль
✓
2
6
6
Ф.Фоньини
6
1
2
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Маннарино
2
5
Ф.Фоньини
✓
6
7
Больше матчей
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