Смотри также

ATP Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ж.Шарди
67
6
77
М.Чеккинато
79
3
64
30 сентября 2019 г.Brad Drewett Court
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Онлайн - Жереми Шарди - Марко Чеккинато

ATP Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жереми Шарди - Марко Чеккинато на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Жереми Шарди
Жереми
Шарди
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
72
Последние матчи
Больше матчей
Марко Чеккинато
Марко
Чеккинато
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
65
Последние матчи
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