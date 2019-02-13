Смотри также

ATP Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ж.Шарди
✓
67
6
77
М.Чеккинато
79
3
64
30 сентября 2019 г.Brad Drewett Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Жереми Шарди - Марко Чеккинато
ATP Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жереми Шарди - Марко Чеккинато на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жереми
Шарди
Шарди
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст32
ATP рейтинг72
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Вавринка
✓
6
6
63
6
Ж.Шарди
4
3
77
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
6
3
78
1
4
Ж.Шарди
✓
3
6
66
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Шарди
2
A
Ф.Тиафо
✓
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Сармьенто
1
65
Ж.Шарди
✓
6
77
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рамос
✓
6
6
Ж.Шарди
3
4
Больше матчей
Марко
Чеккинато
Чеккинато
Италия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)78
- Возраст26
ATP рейтинг65
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Джумхур
✓
5
6
6
М.Чеккинато
7
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Лааксонен
✓
77
78
2
3
77
М.Чеккинато
63
66
6
6
62
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чеккинато
77
4
3
Д.Миллман
✓
65
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато
✓
77
1
А.Бублик
63
0
A
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур
✓
65
6
6
М.Чеккинато
77
1
2
Больше матчей
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