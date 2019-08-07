Смотри также

ATP Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Эдманд
4
6
65
Ч.Чжан
6
3
77
30 сентября 2019 г.Lotus Court
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Онлайн - Кайл Эдманд - Чжичжэнь Чжан

ATP Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кайл Эдманд - Чжичжэнь Чжан на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кайл Эдманд
Кайл
Эдманд
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
34
Последние матчи
Больше матчей
Чжичжэнь Чжан
Чжичжэнь
Чжан
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
213
Последние матчи
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