Смотри также

ATP Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Эдманд
4
6
65
Ч.Чжан
✓
6
3
77
30 сентября 2019 г.Lotus Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Кайл Эдманд - Чжичжэнь Чжан
ATP Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кайл Эдманд - Чжичжэнь Чжан на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кайл
Эдманд
Эдманд
Великобритания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)83
- Возраст24
ATP рейтинг34
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
✓
6
6
К.Эдманд
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Эдманд
6
61
5
7
2
П.Андухар
✓
3
77
7
5
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Медведев
✓
6
7
К.Эдманд
2
5
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Медведев
✓
6
6
К.Эдманд
3
0
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Кирьос
3
4
К.Эдманд
✓
6
6
Больше матчей
Чжичжэнь
Чжан
Чжан
Китай
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)-
- Возраст22
ATP рейтинг213
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Сеппи
✓
77
4
710
Ч.Чжан
64
6
68
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кёпфер
5
2
Ч.Чжан
✓
7
6
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Чжан
3
77
2
A
Э.Маррей
✓
6
63
4
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Лааксонен
✓
6
3
6
Ч.Чжан
4
6
2
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
Второй раунд
Ч.Чжан
✓
4
6
77
П.Лоренци
6
3
64
Больше матчей
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08/08/2019
Даниил Медведев победил Кайла Эдманда во втором круге «Мастерса» в Монреале
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