Смотри также

ATP Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
•Live
Д.Эванс
•
6
1
Ч.Ли
3
1
30 сентября 2019 г.Court 4
Матч
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Комментарии
Онлайн - Даниэль Эванс - Чжэ Ли
ATP Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Эванс - Чжэ Ли на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниэль
Эванс
Эванс
Великобритания
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)75
- Возраст29
ATP рейтинг48
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
5
5
Г.Димитров
✓
7
7
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Д.Эванс
✓
6
4
77
Я.Бай
3
6
64
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6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
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✓
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Одиночный разряд
Первый раунд
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4
3
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3
Д.Эванс
✓
6
6
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6
Больше матчей
Чжэ
Ли
Ли
Китай
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)78
- Возраст33
ATP рейтинг235
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Ли
6
2
3
Е.Герасимов
✓
4
6
6
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Одиночный разряд
Мировая лига
Ч.Ли
3
77
3
Т.Даниэль
✓
6
64
6
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Ч.Ли
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2
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77
6
Ч.Ли
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