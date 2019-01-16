Смотри также

Онлайн - Даниэль Эванс - Чжэ Ли

ATP Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Эванс - Чжэ Ли на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.