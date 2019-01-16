Смотри также

ATP Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
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Д.Эванс
6
1
Ч.Ли
3
1
30 сентября 2019 г.Court 4
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Онлайн - Даниэль Эванс - Чжэ Ли

ATP Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Эванс - Чжэ Ли на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даниэль Эванс
Даниэль
Эванс
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
48
Последние матчи
Больше матчей
Чжэ Ли
Чжэ
Ли
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
235
Последние матчи
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