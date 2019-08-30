Смотри также

ATP Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
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Ф.Тиафо
3
1
А.Зверев
•
6
4
30 сентября 2019 г.Diamond
Матч
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Онлайн - Френсис Тиафо - Александр Зверев
ATP Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Френсис Тиафо - Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Френсис
Тиафо
Тиафо
США
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)77
- Возраст21
ATP рейтинг46
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
✓
6
3
6
2
6
Ф.Тиафо
3
6
2
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Карлович
2
3
2
A
Ф.Тиафо
✓
6
6
1
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Тиафо
6
61
1
Х.Хуркач
✓
4
77
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Крайинович
2
0
A
Ф.Тиафо
✓
6
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Шарди
2
A
Ф.Тиафо
✓
4
Больше матчей
Александр
Зверев
Зверев
Германия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)86
- Возраст22
ATP рейтинг6
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Зверев
6
2
4
3
Д.Шварцман
✓
3
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Зверев
✓
64
77
6
77
А.Бедене
77
64
3
63
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
✓
6
3
6
2
6
Ф.Тиафо
3
6
2
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Зверев
✓
6
6
3
4
6
Р.Албот
1
3
6
6
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
77
2
4
М.Кечманович
✓
64
6
6
Больше матчей
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