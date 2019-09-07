Смотри также

ATP Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Г.Димитров
2
5
А.Рублев
6
7
30 сентября 2019 г.Diamond
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Онлайн - Григор Димитров - Андрей Рублев

ATP Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Григор Димитров - Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Григор Димитров
Григор
Димитров
БолгарияБолгария
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
26
Последние матчи
Больше матчей
Андрей Рублев
Андрей
Рублев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
35
Последние матчи
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