Смотри также

ATP Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Г.Димитров
2
5
А.Рублев
✓
6
7
30 сентября 2019 г.Diamond
Матч
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Комментарии
Онлайн - Григор Димитров - Андрей Рублев
ATP Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Григор Димитров - Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Григор
Димитров
Димитров
Болгария
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст28
ATP рейтинг26
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Бублик
✓
5
711
77
Г.Димитров
7
69
63
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
5
5
Г.Димитров
✓
7
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Медведев
✓
77
6
6
Г.Димитров
65
4
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Федерер
6
4
6
4
2
Г.Димитров
✓
3
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Димитров
✓
7
6
6
А.Де Минаур
5
3
4
Больше матчей
Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст21
ATP рейтинг35
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Медведев
✓
6
7
А.Рублев
4
5
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Беранкис
4
77
1
А.Рублев
✓
6
65
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Ивашко
6
0
4
А.Рублев
✓
4
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Рублев
1
4
66
М.Берреттини
✓
6
6
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Рублев
✓
77
77
6
Н.Кирьос
65
65
3
Больше матчей
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