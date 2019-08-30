ATP Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
Ф.Оже-Альяссим VS А.Зверев
3 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Феликс Оже-Альяссим - Александр Зверев
ATP Пекин - 03 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Феликс Оже-Альяссим - Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Феликс
Оже-Альяссим
Оже-Альяссим
Канада
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)84
- Возраст19
ATP рейтинг20
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
6
6
А.Рамос
3
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
✓
6
65
6
Ф.Оже-Альяссим
4
77
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шаповалов
✓
6
6
6
Ф.Оже-Альяссим
1
1
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кечманович
✓
6
6
Ф.Оже-Альяссим
3
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Хачанов
✓
67
7
6
Ф.Оже-Альяссим
79
5
3
Больше матчей
Александр
Зверев
Зверев
Германия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)86
- Возраст22
ATP рейтинг6
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Тиафо
3
2
А.Зверев
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Зверев
6
2
4
3
Д.Шварцман
✓
3
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Зверев
✓
64
77
6
77
А.Бедене
77
64
3
63
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
✓
6
3
6
2
6
Ф.Тиафо
3
6
2
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Зверев
✓
6
6
3
4
6
Р.Албот
1
3
6
6
2
Больше матчей
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