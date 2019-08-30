ATP Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд

Ф.Оже-Альяссим VS А.Зверев

3 октября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Феликс Оже-Альяссим - Александр Зверев

ATP Пекин - 03 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Феликс Оже-Альяссим - Александр Зверев на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Феликс Оже-Альяссим
Феликс
Оже-Альяссим
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    19
ATP рейтинг
20
Последние матчи
Больше матчей
Александр Зверев
Александр
Зверев
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    86
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
6
Последние матчи
Больше матчей

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