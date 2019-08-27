ATP Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд

Н.Басилашвили VS С.Циципас

3 октября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Николоз Басилашвили - Стефанос Циципас

ATP Пекин - 03 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Николоз Басилашвили - Стефанос Циципас на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Николоз Басилашвили
Николоз
Басилашвили
ГрузияГрузия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    79
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
17
Последние матчи
Больше матчей
Стефанос Циципас
Стефанос
Циципас
ГрецияГреция
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
7
Последние матчи
Больше матчей

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