ATP Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
Н.Басилашвили VS С.Циципас
3 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Николоз Басилашвили - Стефанос Циципас
ATP Пекин - 03 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Николоз Басилашвили - Стефанос Циципас на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Николоз
Басилашвили
Басилашвили
Грузия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст27
ATP рейтинг17
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили
✓
6
77
Г.Пелья
4
63
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Ж.Тсонга
✓
5
6
4
Н.Басилашвили
7
3
1
A
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Маден
2
66
Н.Басилашвили
✓
6
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Кёпфер
✓
6
77
4
6
Н.Басилашвили
3
65
6
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Бруксби
6
63
5
2
Н.Басилашвили
✓
3
77
7
6
Больше матчей
Стефанос
Циципас
Циципас
Греция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)83
- Возраст21
ATP рейтинг7
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
6
3
4
С.Циципас
✓
4
6
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Циципас
6
5
0
A
А.Маннарино
✓
3
7
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Циципас
4
77
67
5
А.Рублев
✓
6
65
79
7
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Штруфф
✓
6
65
78
С.Циципас
4
77
66
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Циципас
4
6
3
Х.Хуркач
✓
6
3
6
Больше матчей
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