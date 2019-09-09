Смотри также

Онлайн - Карен Хачанов - Пабло Куэвас

ATP Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Карен Хачанов - Пабло Куэвас на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.