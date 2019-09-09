Смотри также

ATP Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Хачанов
✓
6
79
П.Куэвас
2
67
30 сентября 2019 г.Lotus Court
Матч
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Онлайн - Карен Хачанов - Пабло Куэвас
ATP Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Карен Хачанов - Пабло Куэвас на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Карен
Хачанов
Хачанов
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)88
- Возраст23
ATP рейтинг9
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
✓
77
6
К.Хачанов
62
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
✓
4
7
7
4
6
К.Хачанов
6
5
5
6
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Л.Пуй
✓
63
6
6
К.Хачанов
77
4
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Кирьос
77
64
2
К.Хачанов
✓
63
77
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Хачанов
1
66
Д.Медведев
✓
6
78
Больше матчей
Пабло
Куэвас
Куэвас
Уругвай
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг47
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Куэвас
77
4
6
4
1
К.Майхрзак
✓
63
6
2
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Сок
4
5
65
П.Куэвас
✓
6
7
77
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Рууд
✓
6
77
П.Куэвас
3
64
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Новак
77
0
2
П.Куэвас
✓
61
6
6
ATP Гамбург
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тим
✓
6
77
П.Куэвас
3
63
Больше матчей
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