ATP Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Хачанов
6
79
П.Куэвас
2
67
30 сентября 2019 г.Lotus Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Карен Хачанов - Пабло Куэвас

ATP Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Карен Хачанов - Пабло Куэвас на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Карен Хачанов
Карен
Хачанов
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    88
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
9
Последние матчи
Больше матчей
Пабло Куэвас
Пабло
Куэвас
УругвайУругвай
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
47
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Артем Дзюба встретился с Кареном Хачановым и признался, что любит играть смэш

ATP Санкт-Петербург
20/09/2019

Малком и Кержаков померились скиллами с Медведевым, Хачановым и Рублевым (видео)

ATP Санкт-Петербург
16/09/2019

У теннисиста Карена Хачанова родился сын

17/09/2019

Даниил Медведев поднялся на 4-е место в рейтинге ATP, Карен Хачанов остался 9-м – теннис

US Open
09/09/2019