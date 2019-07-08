ATP Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Изнер VS Д.Эванс

3 октября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Джон Изнер - Даниэль Эванс

ATP Пекин - 03 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джон Изнер - Даниэль Эванс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Джон Изнер
Джон
Изнер
СШАСША
  • Рост (м)
    2.08
  • Вес (кг)
    108
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
19
Последние матчи
Больше матчей
Даниэль Эванс
Даниэль
Эванс
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
48
Последние матчи
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