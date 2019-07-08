ATP Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Изнер VS Д.Эванс
3 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Джон Изнер - Даниэль Эванс
ATP Пекин - 03 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джон Изнер - Даниэль Эванс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Джон
Изнер
Изнер
США
- Рост (м)2.08
- Вес (кг)108
- Возраст34
ATP рейтинг19
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
4
77
3
Д.Изнер
✓
6
65
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
713
65
64
Е.Герасимов
✓
611
77
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Изнер
5
6
66
4
М.Чилич
✓
7
3
78
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
✓
6
77
77
Я.Штруфф
3
64
65
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Изнер
✓
6
6
6
Г.Гарсия-Лопес
3
4
4
Больше матчей
Даниэль
Эванс
Эванс
Великобритания
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)75
- Возраст29
ATP рейтинг48
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Эванс
✓
6
6
Ч.Ли
3
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
5
5
Г.Димитров
✓
7
7
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Эванс
✓
6
4
77
Я.Бай
3
6
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Федерер
✓
6
6
6
Д.Эванс
2
2
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
✓
6
6
64
6
Л.Пуй
4
3
77
4
Больше матчей
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