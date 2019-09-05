ATP Пекин
Одиночный разряд | 1/4 финала
Д.Тим VS Э.Маррей
4 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Доминик Тим - Энди Маррей
ATP Пекин - 04 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Доминик Тим - Энди Маррей на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 04 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Доминик
Тим
Тим
Австрия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)82
- Возраст26
ATP рейтинг5
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Тим
✓
6
6
Ч.Чжан
3
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тим
✓
6
6
Р.Гаске
4
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано
✓
6
3
6
6
Д.Тим
4
6
3
2
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Медведев
✓
6
6
Д.Тим
3
1
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Чилич
67
4
Д.Тим
✓
79
6
Больше матчей
Энди
Маррей
Маррей
Великобритания
- Рост (м)1.9
- Вес (кг)84
- Возраст32
ATP рейтинг-
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Норри
66
77
1
Э.Маррей
✓
78
64
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Маррей
✓
77
79
М.Берреттини
62
67
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Де Минаур
✓
4
6
6
Э.Маррей
6
2
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Сандгрен
3
78
1
Э.Маррей
✓
6
66
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Сандгрен
✓
710
7
Э.Маррей
68
5
Больше матчей
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