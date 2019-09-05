ATP Пекин
Одиночный разряд | 1/4 финала

Д.Тим VS Э.Маррей

4 октября 2019 г. Начало после 05:00

National Tennis Center
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Онлайн - Доминик Тим - Энди Маррей

ATP Пекин - 04 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Доминик Тим - Энди Маррей на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 04 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Доминик Тим
Доминик
Тим
АвстрияАвстрия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    82
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
5
Последние матчи
Больше матчей
Энди Маррей
Энди
Маррей
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.9
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
-
Последние матчи
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