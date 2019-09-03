ATP Пекин
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Куэрри VS Д.Шварцман
3 октября 2019 г. Начало после 05:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Сэм Куэрри - Диего Шварцман
ATP Пекин - 03 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сэм Куэрри - Диего Шварцман на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сэм
Куэрри
Куэрри
США
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)95
- Возраст31
ATP рейтинг55
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Баутиста
62
1
A
С.Куэрри
✓
77
4
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Первый раунд
С.Куэрри
6
1
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5
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3
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Диего
Шварцман
Шварцман
Аргентина
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст27
ATP рейтинг16
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шварцман
✓
6
3
6
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4
6
3
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Одиночный разряд
1/4 финала
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6
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✓
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6
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6
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Д.Шварцман
✓
6
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4
1
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✓
6
6
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4
2
0
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