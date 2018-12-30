Смотри также

ATP Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
Live
К.Гарин
4
К.Норри
5
30 сентября 2019 г.Brad Drewett Court
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Онлайн - Кристиан Гарин - Кэмерон Норри

ATP Пекин - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристиан Гарин - Кэмерон Норри на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристиан Гарин
Кристиан
Гарин
ЧилиЧили
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
33
Последние матчи
Больше матчей
Кэмерон Норри
Кэмерон
Норри
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
69
Последние матчи
Больше матчей

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