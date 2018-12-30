Смотри также

ATP Пекин
Одиночный разряд | Первый раунд
•Live
К.Гарин
4
К.Норри
•
5
30 сентября 2019 г.Brad Drewett Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Кристиан Гарин - Кэмерон Норри
ATP Пекин - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристиан Гарин - Кэмерон Норри на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристиан
Гарин
Гарин
Чили
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг33
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
✓
7
6
К.Гарин
5
2
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
3
6
3
К.Гарин
✓
6
3
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
✓
6
6
К.Эдманд
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарин
3
5
3
А.Де Минаур
✓
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
✓
3
77
6
64
6
К.Юбенкс
6
65
4
77
3
Больше матчей
Кэмерон
Норри
Норри
Великобритания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст24
ATP рейтинг69
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
✓
5
6
6
К.Норри
7
3
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гожовчик
1
4
К.Норри
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
✓
77
6
4
65
77
К.Норри
64
4
6
77
62
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Норри
64
4
А.Зверев
✓
77
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фучович
7
2
3
К.Норри
✓
5
6
6
Больше матчей
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