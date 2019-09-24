Тренер сборной России на Кубке Дэвиса Игорь Куницын поделился дальнейшими соревновательными планами четвертой ракетки мира Даниила Медведева.

«Мы уже знаем график Медведева: он не поедет в Пекин, сейчас будет две недели готовиться к Шанхаю. В зависимости от его выступления там станет ясно, как он будет действовать дальше. У нас, помимо соревнований в Азии, остаются «Кубок Кремля», Вена, Париж и Итоговый турнир первой восьмерки в Лондоне.

И после Шанхая станет понятно, есть ли у Дани необходимость пропускать какой-то из этих турниров, чтобы иметь еще одну неделю перерыва. Будем надеяться, что он хорошо подготовится и необходимости в этом не будет. Но я не исключаю возможности пропуска какого-то еще соревнования нынешней осенью», – сказал Куницын «Известиям».

Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP.

Турнир в Пекине пройдет с 30 сентября по 6 октября, «Мастерс» в Шанхае – с 6 по 13 октября.

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