Британский теннисист Энди Маррей рассказал о необычном подарке, полученном на турнире в Пекине от болельщиков.

«На днях мне подарили скелет рыбы. Вот что это было? Он действительно был очень старым, не знаю, сколько ему лет. Мне никогда не дарили ничего подобного. На турнирах в Европе такого нет, там фанаты не склонны дарить подарки. А здесь многие дают вам несколько вещей, чтобы вы забрали их домой», – цитирует 32-летнего Маррея ATP Tour.

Британец восстановился после травмы и на турнире в Пекине выиграл два матча подряд.

В четвертьфинале он встретится с пятой ракеткой мира Домиником Тимом.

В Британии мужчина откусил часть уха отчиму из-за спора о национальности Маррея

Качай приложение Eurosport для iOS или Android