Российский теннисист Карен Хачанов не пробился в финал на турнире в Пекине, уступив в 1/2 австрийцу Доминику Тиму – 6:2, 6:7(5), 5:7.

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. В первом сете Хачанов действовал с большим преимуществом и трижды взял подачу соперника. Во втором Карен сначала уступал с брейком 2:3, но затем повел 5:3 и подавал на матч – неудачно. На тай-брейке русский теннисист вел 5:4 и находился в двух очках от победы, но проиграл.

Наконец, в третьем сете Хачанов был впереди 3:1, но снова не справился.

Тим обыграл Карена во второй раз в году – впервые на «Ролан Гаррос» в трех партиях.

Но по личным встречам все еще впереди Хачанов – 3:2.

В финале Доминик встретится с победителем матча Александр Зверев – Стефанос Циципас.

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