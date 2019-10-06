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«А у тебя будет 0 побед над топ-10 за всю жизнь». Кирьос ответил журналисту, высмеявшему Зверева
Ник активно стоит на защите некстгена.
Австралийский теннисист Ник Кирьос вступил в перепалку с журналистом, который критиковал в твиттере Александра Зверева.
«У Зверева ноль побед над теннисистами из топ-10 в 2019 году», – написал португальский спортивный корреспондент и комментатор тенниса Жозе Моргадо.
«А у тебя будет ноль за целую жизнь», – ответил 24-летний Кирьос.
- 5 октября Зверев проиграл матч за выход в финал Пекина Стефаносу Циципасу – седьмой ракетке мира.
- Сам Александр идет на шестом месте. В 2019 году он выиграл лишь один турнир серии АТР 250.
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