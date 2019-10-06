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Тим выиграл четвертый титул в сезоне и догнал по этому показателю Надаля с Джоковичем
Первый успех на харде после победы в Индиан-Уэллс.
Австрийский теннисист Доминик Тим триумфально завершил турнир в Пекине, одолев в решающем матче грека Стефаноса Циципаса – 3:6, 6:4, 6:1.
По ходу матча, который продолжался 2 часа 13 минут, Тим уступал сет и брейк, но вырвал победу. Днем ранее Доминик проигрывал сет и 3:5 Хачанову, но также проявил характер.
Для Тима этот трофей стал четвертым в сезоне: ранее он поднял кубки в Индиан-Уэллс, Барселоне и Кицбюэле. Помимо Доминика, по четыре титула в 2019-м у Новака Джоковича и Рафаэля Надаля – это лучший результат сезона.
- По личным встречам между Тимом и Циципасом счет стал 4-2.
- В обновленном рейтинге Доминик останется на пятой строчке, но вплотную приблизится к Медведеву – между ними будет всего 140 очков.
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