Первая ракетка мира, серб Новак Джокович победил на турнире в родном Белграде. В финале он за 1 час 28 минут одолел 255-го номера рейтинга из Словакии Алекса Молчана – 6:4, 6:3.
Несмотря на выигрыш титула, в решающем матче Новак показал весьма скромные цифры. Он допустил три двойные ошибки при двух эйсах, процент его первой подачи едва перевалил за 50 (55%). Также Джокович четырежды позволил сопернику взять свою подачу – Молчан вел с брейком 1:0 и 3:2 в первом сете, а затем не позволил сербу подать на партию. Еще один брейк пришелся на второй сет.
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Джокович со второй попытки выиграл турнир в Белграде. В первом, который проводился с 19 по 25 апреля, серб дошел до полуфинала, где в трех сетах проиграл Аслану Карацеву из России.
- Турнир в Белграде организовала семья Джоковича. Здесь он завоевал 83-й титул в карьере.
- Победа принесла Новаку 250 рейтинговых очков и позволила увеличить отрыв от идущего вторым в таблице Даниила Медведева до 1520 баллов.
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