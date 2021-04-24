В полуфинале турнира ATP 250 в Белграде Аслан Карацев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах.

Счет по сетам – 7:5, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась три часа и 26 минут. За это время Карацев сделал шесть эйсов, совершил четыре ошибки на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов из 16 возможных. Джокович дважды подал навылет, пять раз сделал двойную ошибку и реализовал пять брейков из 28.

До стадии 1/2 финала Карацев прошел Джанлуку Магера 6:3, 6:4 и Аляжа Бедене 6:3, 4:6, 7:6.

До встречи с Асланом серб вышиб Миомира Кецмановича 6:1, 6:3 и Квон Сон У 6:1, 6:3.

За титул серии ATP 250 Карацев поспорит с победителем матча Таро Дэниэль – Маттео Берреттини.

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