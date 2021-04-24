Аслан Карацев поделился впечатлениями от победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Конечно, это самая большая победа в карьере. Против первой ракетки мира нужно показывать все, что умеешь. Он как стена, так что нужно играть на 150%. И мне это удалось», – сказал Карацев.

Теннисист также рассказал, о чем он думал, когда спасал 23 брейк-пойнта из 28.

ATP Белград Карацев вынес Джоковича и ворвался в финал ЧАС НАЗАД

«Я не думал – просто пытался играть, сосредотачивался на своей игре. Времени думать не было», – приводит слова Карацева Sports

Карацев победил Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP Белград в трех сетах – 7:5, 4:6, 6:4.

За титул серии ATP 250 Карацев поспорит с победителем матча Таро Дэниэль – Маттео Берреттини.

Теннис Надаль заявил, что Джокович одержим титулами «ТБШ». Новак ответил 20/04/2021 В 15:30